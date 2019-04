Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats riigikokku ei lähe

«Olen oma otsust põhjalikult kaalunud ning jätkan tööd Mustamäel. Mis seal salata, pärast valimistulemuste selgumist arvasin, et lähen neljaks aastaks Toompeale, kuid Mustamäe inimesed on mind ümber veennud,» ütles Laats. «Olin väga üllatunud, et sain nii palju õnnitlusi, millest suur osa lõppes sõnadega: «Aga ärge meie linnaosast ära minge!» Veelgi enam, Mustamäe Noorte Nõukogu noored asusid allkirju koguma, et panna mind loobuma riigikogusse minekust.»

«Loomulikult olen sellisest toetusest siiralt liigutatud ja ei saa seda tähelepanuta jätta. Mustamäel on ka sedavõrd palju asju pooleli, mis tuleb hoolikalt lõpule viia: uue Kaja keskuse ehitus, koolide ja lasteaedade renoveerimine, Männi pargi uuendamine ning veel palju muud. Eks ka saadud häälte arv oli tööandjate ehk mustamäelaste hinnang seni tehtule,» lisas Laats.

Laatsi hinnangul võib riigikogu liige ühel päeval avastada, et on oma valijatest ning nende rõõmudest ja muredest liiga kaugele jäänud. «Tahan olla sündmuste keskel ning lahendadagi neid lihtsaid asju, mis Toompealt vaadates tunduvad ehk tühised, kuid Mustamäe inimese jaoks on väga olulised.»