Mis riik on tilluke Brunei, kus nüüd tohib loopida liiderdajad kividega surnuks?

Uue korra kohaselt on võimalik karistada ka vägistamist ja röövimist surmanuhtlusega ning näiteks prohvet Muhamedi solvamise eest on võimalik surmanuhtlus määrata ka mittemoslemitele.

Tänasest on Brunei seega esimene riik Ida- ja Kagu-Aasias, kus rakendatakse šariaadi seadusi.

Otsus uut karistusseadustikku rakendada on põhjustanud pahameeletormi kogu maailmas. ÜRO on seda nimetanud julmaks ja ebainimlikuks. Euroopa Liit nimetas karistusi võrdväärseks piinamise, julmuse, ebainimlikkuse ja alandusega.

Mitmed kuulsused, nende seas näitleja George Clooney ja muusik Elton John on kutsunud üles boikoteerima Brunei omanduses olevaid hotelle lääneriikides.

Rikas ja maksuvaba maa

Mis siis, et uue korra järgi kehtivad maksimumkaristused on julmad, on Brunei samas jõukas ning kõrge elatustasemega riik tänu suurtele nafta- ja gaasivarudele. Riigi elanikele pakutakse heldeid toetusi ning nad ei pea maksma makse.