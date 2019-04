Postimehe peatoimetajaks saab Peeter Helme

Helme lausus, et senine töö Postimehes on mõjunud inspireerivalt ning ta loodab jätkata lehe uuendamist. «Mul on suur usk oma kolleegidesse, kellele olen algusest peale saanud toetuda. Usun, et ühiselt õnnestub meil muuta Postimees veelgi paremaks leheks, kui ta on juba täna.»

Postimees Grupi uudismeedia juht ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo ütles, et tal on hea meel, et Helme otsustas väljakutse vastu võtta. «Helme alustas arvamustoimetuse juhi kohal jaanuari keskel ning on näidanud selle ajaga end liidrina, kes hoiab meeskonda, on motiveeriv ja edasiviiv aruteludes,» sõnas ta. «Helme mõistab Postimehe rolli ja tähtsust Eesti elu kujundamisel ning oskab seda hinnata, väärtustab kvaliteetset ajakirjandust ning seisab selle eest. Usun, et Postimees on igapäevaselt heades kätes.»