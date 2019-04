Saksa valitsus pikendas sõjaväe Aafrika-missioone aasta võrra

Uudisteagentuuri DPA teatel puudutab see nii Euroopa Liidu Mali väljaõppemissioonil EUTM osalevaid Saksa sõdureid kui riigis tegutsevat ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA.

Valitsusel on kavas pikendada ka Saksamaa osavõttu EL-i piraaditõrjemissioonist Atalanta, mis tegutseb Aafrika Sarve vetes, kuid kärbib selles maksimaalselt osalevate sõdurite arvu 600-lt 400-ni. Praegu võtab Atalantast osa 80 Saksa sõdurit.

EUTM-i missioonil osaleb praegu 180 Saksa sõdurit, lubatud on maksimaalselt 350. MINUSMA raames on Malis ja Nigeris 900 sõdurit lubatud 1100-st. Need piirmäärad jäid samaks.