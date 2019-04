Marko Mihkelson: Kaljulaidi visiidi ümber on salastatust rohkem kui peaks

Mihkelsoni hinnangul ei ole tegemist presidendi tasemel üritusega ning ta heidab ette visiiti ümbritsevat salastatust.

«Kaljulaidi töövisiidi algseks põhjuseks on küll remonditud saatkonnahoona taasavamine, kuid on ilmne, et tegemist ei ole presidendi tasemega üritusega. Kui see nii oleks, siis oleks president Kaljulaid osalenud novembris meie Ungari saatkonna taasavamisel,» selgitas Mihkelson Postimhele. Ta lisas, et Ungarisse ei jõudnud mitte keegi meie täidesaatva võimu esindajatest.

Mihkelsoni hinnangul on külastuse tagamõtteks eeskätt kontaktide otsimine või loomine kahepoolsete suhete edendamiseks. Kuigi seda ei saa tema arvates pahaks panna, oleks selleks paremini sobitunud peaministri, mitte presidendi tase.

«Eesti välispoliitikas on praegu kummalised ajad. Samal ajal, kui Sven Mikser ei leia välisministrina võimalust osaleda 3.-4. aprillil Washingtonis NATO 70. aastapäevale pühendatud alliansi välisministrite kohtumisel, teatab president Kersti Kaljulaid oma soovist kohtuda Moskvas Ukrainaga jätkuvalt sõjajalal oleva ning NATOt pidevalt ähvardava Venemaa presidendi Vladimir Putiniga,» ütles Mihkelson.

Tema arvates kipub Eesti välispoliitika viimasel ajal olema vähem demokraatlik ja rohkem suletud, mida ta peab meie ajalookogemusi arvestades tõsiseks probleemiks.

«Kaljulaidi visiidi ümber on salastatust rohkem kui seda peaks olema,» ütles ta. Mihkelson selgitas, et Kaljulaidi visiit Venemaale ei ole lihtsalt naabri külastamine, vaid arvestades Eesti ja Venemaa kahepoolsete suhete sügavat madalseisu, eeldaks see põhjalikku diplomaatilist ja poliitilist ettevalmistustööd.

«Kui seda on tehtud, siis igatahes on riigikogu väliskomisjon sellest jäetud täielikult informeerimata,» kritiseeris ta.

Tema sõnul on Eesti presidendil on ikkagi ennekõike täita esindusfunktsioon ja eriti valitsustevahelisel ajal on raske rääkida, millise mandaadiga ta näiteks Moskvas kohtumisi peaks.