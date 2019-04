Leedu valitsuses on nüüd EL-is ainsana ainult mehed

"See on skandaalne," ütles opositsiooniliider Viktorija Čmilytė-Nielsen AFP-le.

Kuigi Leedus on naised jõudnud kõrgetele ametipostidele, on Čmilytė-Nielseni sõnul sooline ebavõrdsus endiselt lokkav.

Čmilytė-Nielsen ütles, et "vastuargument, et president on naine, on vaid erand, mis kinnitab reeglit, et mehed domineerivad valitsemist".