Bernie Sandersi valimiskampaaniale annetati esimeses kvartalis 18 miljonit

Sandersi kaasatatud rahasumma viitab, et tema valijad on sama aktiivsed kui neli aastat tagasi ja võimalik, et tema toetus on ka kasvanud. Vermonti osariigi senaatori valimiskampaania teatas, et annetajaid oli kokku 525 000, kellest 20 protsenti olid uued toetajad ja 20 000 olid registreeritud vabariiklastena.