Türgi valimiskomisjon andis käsu Istanbuli hääled üle lugeda

Valimiskomisjoni esimees Sadi Güven ütles kolmapäeval, et üle loetakse Istanbuli kaheksa ringkonna hääled.

Istanbulis kandideeris linnapeaks Erdoğani liitlane, endine peaminister Binali Yıldırım. President, kes on samuti olnud Istanbuli linnapea, tegi valimiste eel kõva kampaaniat.

Valimiskomisjon teatas esmaspäeval, et peaaegu kõik hääled on loetud ja İmamoğlu on vastasest 28 000 häälega ees.