Kiiruskaamerad fikseerisid kolme kuuga 20 716 rikkumist

Enamik rikkumisi pannakse toime kohtades, kus suurim lubatud sõidukiirus on vastavalt 50 või 70 kilomeetrit tunnis.

Maanteede lõikes on need kohad Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Puhu ristmikul, Kosel ja Annas. Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Are alevikus, Libatses ja Reiu külas ning Tallinna-Narva maanteel Rannu külas. Tallinna lähiümbruses Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teel Murastes ja Tallinna-Paldiski maanteel Hüürus. Tallinnas fikseerivad kaamerad enim rikkumisi Kristiine ristmikul.