Merkel lubas võidelda viimase tunnini leppeta Brexiti vältimise nimel

«Ma olen alati öelnud, et kavatsen võidelda kuni viimase tunnini .... korrapärase Brexiti nimel,» ütles ta enne Iirimaa visiiti, hoiatades, et kõva piiri vältimine on rahu säilitamise küsimus.

Berliinis pressikonverentsil kõnelnud Merkeli sõnul oleks nii «brittide kui meie huvides».

Ta märkis, et sellega seotud teema uue «kõva piiri ärahoidmisest Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel mõjutab ka rahu Iirimaal».

«Seetõttu on see ka küsimus vägivallast või vägivalla puudumisest ning me loomulikult tahame sellesse panustada,» lisas kantsler.