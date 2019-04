Veel üks Briti nooremminister lahkub Brexiti pikenduse pärast

Heaton-Harris ütles kirjas Mayle, et oleks soovinud Ühendkuningriigi lahkumist algselt kokkulepitud tähtajal 29. märtsil, lisades, et ei saa edasist pikendust toetada.

Heaton-Harris, kes vastutas leppeta Brexiti ettevalmistamise eest, märkis, et Suurbritannia oleks kiiresti üle saanud igasugustest algsetest leppeta lahkumise probleemidest ning hakanud arenema.

Tema sõnul näitas May avaldus, et ta ei soovi lahkuda EL-ist ilma läbi räägitud leppeta.

May pidas kolmapäeval läbirääkimisi suurima opositsioonijõu Tööpartei liidri Jeremy Corbyniga, et jõuda Brexiti osas kompromissile. See aga ajas raevu konservatiivide Brexiti-meelse tiiva.