Eestis elavad välismaalased peavad veidraks EKRE poolt hääletamist ja alasti võtmist

«Ma tulen kultuuriruumist, kus alasti olek avalikes ruumides on tabu,» kommenteeris indialane eestlaste kommet end saunas ja jõusaalis alasti võtta.

Türklane Gülce tõi välja, et tema peab veidraks seda, kuidas eestlased kardavad lähedust. Tema on lähedusega harjunud, aga eestlased hoiavad temast eemale.

Türklase Selmani sõnul on aga imelik see, et eestlased ei ütle isegi tuttavatele tänaval tere.