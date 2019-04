Briti parlamendi alamkoda toetas ülinapilt Brexiti lisaaja taotlemist

Ettepaneku poolt andis hääle 313 ja vastu oli 312 rahvaesindajat.

Keskustelu algatuse üle venis alamkojas hilisõhtuni ja nüüd liigub see lõplikuks kinnituseks ülemkojale arutamiseks.

Algatuses nõutakse, et peaminister Theresa May taotleks lisaaega lahkumiskõnelusteks, et vältida leppeta lahkumist.

Briti Brexiti nooremministrist Chris Heaton-Harrisest sai kolmapäeval teine valitsuse liige, kes pani ameti maha pärast peaminister May avaldust, et ta taotleb Brexiti uut pikendust.

May pidas kolmapäeval läbirääkimisi suurima opositsioonijõu Tööpartei liidri Jeremy Corbyniga, et jõuda Brexiti osas kompromissile. See aga ajas raevu konservatiivide Brexiti-meelse tiiva.

Walesi asjade nooremminister Nigel Adams lahkus varem kolmapäeval, protestides tema sõnul selle May otsuse vastu, mida ta peab "sügavaks veaks".

Inglise Panga juht ütles kolmapäeval telekanalile Sky News, et leppeta Brexiti risk on murettekitavalt kõrge, ning lükkas "täieliku jamana" tagasi jutud selle juhtimise võimalikkusest.

"Briti parlament ja valitsus on vastu Euroopa Liidust leppeta lahkumisele, kuid see on endiselt vaikimisi variant ja võib juhtuda kogemata, võib juhtuda kiiresti ning ilma üleminekuta," ütles Mark Carney usutluses.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker lubas kolmapäeval teha viimase hetkeni tööd, et vältida leppeta Brexitit.

Kõnes Euroopa Parlamendile pärast peaminister Theresa May teadet edasilükkamise taotlemisest, ütles Juncker, et praeguse seisuga lahkub Ühendkuningriik blokist järgmisel nädalal.

"Euroopa Liit ei viska ühtegi liikmesriiki välja," lisas ta.

"Ma annan endast kõik, et vältida leppeta Brexitit ja ma eeldan, et poliitilised liidrid 27 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis teevad sama," lausus ta.

Junckeri sõnul on EL-i liidrid paindlikud, kuid aeg on piiratud ja kaootilist Brexitit tervitaksid ainult populistid ja rahvuslased.

"Peaminister May eileõhtuse sõnavõtu valguses usun ma, et meil on veel paar päeva aega," ütles Juncker.

"Kui Ühendkuningriik kiidab lahkumisleppe arvestatava enamusega heaks 12. aprilliks, on Euroopa Liit nõus pikendamisega kuni 22. maini," märkis Komisjoni president.