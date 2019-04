Tallinna linnavolikogu esimeheks tõuseb Tiit Terik

Ettepaneku teinud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tõi välja, et Terik on töötanud Tallinna linnasüsteemis pikka aega linnaosavanema ametikohal ning panustanud linna juhtimisse volikogu liikmena, olles seejuures Keskerakonna fraktsiooni asejuht.

«Olen Tallinna linna teenistuses olnud ligi 15 aastat, sellest 10 aastat olen töötanud linnaosavanemana Pirital ja Nõmmel ning enne seda vedanud linnale kuuluvat sihtasutust Õpilasmalev. Linnavolikogu esimehe töö suureks osaks on kahtlemata kaasamine ja ühisosa leidmine ka opositsiooni saadikutega. Olen aastate jooksul teinud väga paljude inimestega koostööd ja saanud tuttavaks ning sõbraks erinevate erakondade liikmetega. Usun, et tänaste volinikega väljakujunenud head isiklikud suhted ja minu kogemused riigikogust ning Tallinnast annavad mulle hea lähtekoha selleks ametiks,» ütles Terik.

Terik on valitud kolmel korral Tallinna linnavolikogu liikmeks. Ta on SA Õpilasmalev nõukogu esimees ning kaitseliitlane Harju malevas. Ta on Keskerakonna Nõmme piirkonna esimees ning olnud varasemalt Keskerakonna Noortekogu esimees.