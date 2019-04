Kas samm tuumapommi poole? Saudide esimene reaktor on varsti valmis

Tuumauuringute keskus asub Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyāḑis Kuningas Abdulazizi teaduslinnaku edelaservas, näitavad GoogleEarthi hiljutised ülesvõtted. Need satelliidipildid on esimene avalik materjal, mis tõestab, et riigi tuumaprogramm liigub edasi ning tuumakütuse mahuti ehitamine on peagi lõpule jõudmas.

Saudi Araabia edusammud tekitavad muret aga relvastuskontrolli ekspertide seas, sest riik pole seni alla kirjutanud rahvusvahelisele reegliteraamistikule, mis tagab, et tuumariigid ei kasuta tsiviiltuumaprogramme relvade ehitamiseks, vahendas Bloomberg.

Tuumakütuse pakkujad ei kavatse uuele reaktorile kütust tarnida, kuni Saudi Araabia pole jõudnud järelevalveküsimustes kokkuleppele Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga (IAEA).

USA senaatorid leiavad, et Washington ei peaks jagama saudidega tuumatehnoloogiat puudutavat informatsiooni.

«On väga suur tõenäosus, et need pildid näitavad riigi esimest tuumarajatist,» lausus IAEA endine direktor Robert Kelly. «See tähendab, et Saudi Araabia peab ajama oma turvanõuded korda.»

Saudi Araabia energiaministeerium teatas, et reaktori eesmärk on rangelt rahumeelne teadus-, uurimis-, haridus- ja õppetegevus, mis on igati kooskõlas rahvusvaheliste lepetega.

«Reaktorit ehitatakse läbipaistvalt ning kuningriik on allkirjastanud kõik rahvusvahelised relvastuskontrolli lepped,» teatas ministeerium, lisades, et rajatis on külastajatele avatud.

Reaktori on projekteerinud Argentina riigifirma Invap SE.

«See reaktor peaks olema töökorras lais laastus aasta lõpuks,» kinnitas The Guardianile Argentina saadik IAEA juures Rafael Mariano Grossi. «See sõltub tervest reast teguritest. Invap vastutab projekteerimise eest. Nemad juhivad kogu tegevust. Aga inseneritöö kohapeal on saudide teha.»

Ameerika Ühendriikides kestab parasjagu terav vastasseis Valge Maja ja Kongressi vahel seoses tuumatehnoloogia müügiga Saudi Araabiale, sest hiljuti ilmnes, et USA energiaministeerium on andnud Ühendriikide ettevõtetele seitse luba tundliku tuumateabe edastamiseks Saudi Araabia valitsusele.

USA välisminister Mike Pompeo ja energiaminister Rick Perry on blokeerinud kõik Kongressi komiteede katsed nõuda välja teave selle kohta, mis info edastamiseks ja millistele firmadele need load on antud.

USA energiaminister Rick Perry. FOTO: THAIER AL-SUDANI / REUTERS / SCANPIX

Alles üleeile jõudis uudisteagentuuri Reuters kätte demokraadist senaatori Bob Menendeze ja tema vabariiklasest ametikaaslase Marco Rubio ühine kiri Perryle, kus mehed ütlevad, et Saudi Araabia sügavalt probleemne käitumine ja avaldused on tekitanud Kongressis muret, mistõttu on rahvaesindajad hakanud ümber hindama USA ja saudide suhet.

Selle valguses rõhutavad Menendez ja Rubio, et Washington ei peaks jagama saudidega tuumatehnoloogiat puudutavat informatsiooni.

Kongressi tegi eriti murelikuks Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salman mullune avaldus telekanalis CBS, kus ta ütles, et Saudi Araabia ei taha tummapommi, kuid kui Iraan peaks suutma ehitada tuumarelva, siis läheks Saudi Araabia võimalikult kiiresti sama teed.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman tänavu veebruaris. FOTO: ADNAN ABIDI / REUTERS/Scanpix