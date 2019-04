Piltuudis: kas Ruuben Kaalep näitas riigikogu ametivande andmisel rassistlikuks peetavat käemärki?

Käemärki sellisel kujul, nagu Ruuben Kaalep seda näitas, võib tõlgendada ka sarnaselt sukeldumises kasutatavatele sümbolitele, et kõik on okei. Arvestades aga Ruuben Kaalepi tausta ning tihedat suhtlust paremäärmuslastega, on küsitav, mis põhjusel ta peaks avalikult, riigikogu ametivande andmisel demonstreerima sedasi mitmeti tõlgendatavat sümbolit. Ilmselt on tegemist Kaalepi trollimisega, mida ta saab hiljem mängleva kergusega ümber lükata.