Pompeo kutsus NATO liitlasi koonduma Venemaa, Hiina ja Iraani vastu

Pompeo kutsus välisministrite kohtumist avades NATO riike ühtsusele, et astuda vastu suurvõimude nagu Venemaa, Hiina ja Iraan tegevusest lähtuvatele väljakutsetele.

Ühendriikide välisministri sõnul on allianss edasiliikumiseks heas positsioonis.

Sünnipäevameeleolu tumestab USA tüli Türgiga Vene õhutõrjesüsteemide S-400 ostmise pärast ja Ühendriikide nõue, et liitlased, eriti Saksamaa, suurendaksid kaitsekulutusi.

Pompeo ütles, et igal NATO liikmel on kohustus selgitada oma kodanikele kaitse-eelarve suurendamise vajadust, lükates tagasi "kulunud" argumendid avalikkuse vastuseisust kaitsekulutuste tõstmisele.

"Igal riigil on kohustus selgitada meie inimestele seda, miks need ressursid on vajalikud mitte üksnes meie oma riikide, vaid kogu liidu tugevana hoidmiseks," sõnas välisminister.