Stoltenberg: Gruusial ja Ukrainal on õigus ise otsustada oma tee üle

«Gruusial ja Ukrainal on suveräänne õigus valida omaenda tee. See ei ole provokatsioon, see ei ole suunatud kellegi vastu, see on kahe riigi suveräänne õigus otsustada, mis teed mööda minna,» lausus Stoltenberg NATO välisministrite kohtumise järel Washingtonis.

Tema sõnul on väga ohtlik juba ainuüksi mõte, et Gruusia ja Ukraina püüe saada NATO liikmeks on suunatud Venemaa vastu.

«Kohe kui me peaksime tunnistama, et see on provokatsioon Venemaa vastu, me tunnistame, et Venemaal on õigus määratleda, mida tohivad teha NATO liikmed,» rõhutas alliansi juht.