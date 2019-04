Valgesse Majja pürgivate demokraatide leer täienes veelgi

45-aastane seadusandja pälvis üleriigilist tähelepanu, kui ta Donald Trumpi valimisvõidu järel 2016. aastal esitas väljakutse tollasele esindajatekoja vähemuse liidrile Nancy Pelosile, öeldes, et erakond vajab uut verd ja uut suunda.

Tema katse ei õnnestunud, kuid tõstis Ryani tuntust ajal, mil demokraadid püüdsid meeleheitlikult leida kontakti sinikraedest töölistega osariikides nagu Michigan ja Pennsylvania, mis olid varem ikka demokraatide poolt hääletanud, kuid toetasid nüüd Trumpi.

Ryan valiti esindajatekotta 2002. aastal 29 aasta vanuses ning on loonud endale tsentristi maine.

Ta toetas relvaõigusi, oli vastu abordile ning on innukalt kaitsnud turumajandust. Kuid neljapäeval muutis ta oma lähenemist.

"Ma olen edumeelne, kes teab, kuidas rääkida töölisklassiga, ning tean, kuidas saada valitud töölisklassi ringkondades," ütles Ryan telekanalile ABC pärast seda, kui oli avaldanud internetis video, milles teatas oma Valge Maja ambitsioonidest.

"Sest lõpuks on edumeelne agenda see, mis on parim töötavatele peredele," lisas ta.

Ryani sõnul on tema kogemused USA töölispiirkondades andnud talle unikaalse vaate selle kohta, kuidas neile uus elu sisse puhuda.

"Paljud inimesed on unarusse jäetud ja teate, need on inimesed, kes selle riigi üles ehitasid," ütles ta videos.

Oma kandideerimissoovist presidendivalimistel on teatanud vähemalt 17 demokraati, teiste seas Bernie Sanders ja Kamala Harris. See leer on juba praegu lähiajaloo kõige suurem ja mitmekesisem.

Oma sellelaadsest soovist Valgesse Majja pürgida aga pole veel teada andnud endine asepresident Joe Biden, kes juhib enamikes demokraatidest valijate küsitlustes.

On ka teisi võimalikke presidendiralliga liitujaid, nagu Colorado senaator Michael Bennet, kes teatas kolmapäeval, et tal diagnoositi eesnäärmevähk. Bennet oli just valmistumas oma kandideerimissoovi avalikustama.

54-aastane Bennet ütles ajalehele Colorado Independent, et kavatseb end ravida ja terveneda.

"Loodan, et olen siis vähist vaba ja saan edasi liikuda," märkis ta.