Briti valitsus arutas opositsiooniga tundide kaupa Brexiti kompromissi

Peaminister Theresa May jookseb võidu ajaga, üritades meeleheitlikult saada tuge neljandaks lahkumisleppe hääletuseks parlamendi alamkojas. Peaministri büroo andmeil on nii valitsus kui leiboristid otsustanud kompromissi nimel intensiivseid kõnelusi pidada.

Ühendkuningriigi praegune Brexiti tähtaeg on 12. aprill ehk tuleva nädala reede ning vastuseis May lahkumiskavale on endiselt suur.