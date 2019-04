Otsepilt ja blogi: president Kersti Kaljulaid annab pressikonverentsi

Kaja Kallasel on nüüd 14 päeva, et teha riigikogus ettekanne tulevase valitsuse moodustamise põhimõtetest ja saada parlamendilt toetus.

«Esiteks selle pärast, et saata ühiskonnale signaal, et poliitikat on võimalik teha positiivselt, väärikalt ja avatult. Ilma kedagi alavääristamata ja ähvardamata. Teiseks usun, et Eesti jaoks on võimalik kokku panna valitsemise alused, mis on sisukamad, ambitsioonikamad ja tulevikku suunatumad, kus fookus pole mitte hullumeelsuste ära hoidmisel, vaid Eestit edasi viivate asjade ära tegemisel. Olen kutsunud valitsemise aluste moodustamisele ka sotsiaaldemokraatliku erakonna,» ütles ta.