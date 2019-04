Otse: Raimond Kaljulaid lahkub Keskerakonnast ja osaleb Euroopa parlamendi valimistel

Raimond Kaljulaid ütles pressikonverentsil, et tema hinnangul on Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon Eesti jaoks eksistentsiaalne oht. Tema sõnul on talle antud palju nõu jätkata Keskerakonnas, aga olla samas nagu veidi opositsioonis. «Saadik saab kuuluda ainult ühte, kas koalitsiooni või opositsiooni,» ütles ta.

Kaljulaidi sõnul on ta olnud Keskerakonna liige 2001. aastast peale ning otsus lahkuda polnud kerge. Ta loodab, et see saadab erakonnale sõnumi, et midagi on väga valesti.