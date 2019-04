Saksa paremäärmuslik parlamendisaadik on väidetavalt täielikult Vene kontrolli all

Avalikuks tulnud dokumendid pärinevad 2017. aastast, mil Frohnmaier kandideeris Bundestagi ning osutus ka sinna valituks.

Frohnmaier on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa vastu ning külastanud annekteeritud Krimmi ja venemeelsete separatistide kontrolli all olevaid Ukraina piirkondi.

Dokumendid hankis Vene endise oligarhi Mihhail Hodorkovski rahastusel tegutsev uurimiskeksus Dossier Center, mille eesmärgiks on paljastada Kremli katseid mõjutada välismaa poliitikuid.

Keskuselt saadud dokumente uurisid üheskoos Briti kanal BBC, Saksa ajakiri Der Spiegel ja telekanal ZDF ning Itaalia ajaleht La Repubblica. Materjalid annavad aimu nn aktiivsetest meetoditest, mida Venemaa pruugib lääne poliitikute mõjutamiseks.

Keskne kogu asjas on venekeelne dokument, kus detailselt seatakse paika strateegia, millega mõjutada avalikku arvamust ja otsustajaid kogu Euroopa Liidus Krimmi, Ukraina ja Vene sanktsioonide küsimuses.

Kahtlus ise abi küsimises

Materjali lõpus on aga detailne peatükk pealkirjaga «Budestagi valimised», kus tuuakse nimeliselt välja üks kandidaat: Markus Frohnmaier.

Dokumendis kirjeldatakse temaga seonduvat järgmiselt:

«Võimalused saada valitud Bundestagi: kõrged.»

«Nõudmised: toetus valimiskampaanias.»

Sellele järgneb hinnang Frohnmaieri potentsiaalsele väärtusele Moskva jaoks, kui mees peaks osutuma Saksa parlamenti valituks: «Tulemus: Meil on oma täielikult kontrollitud saadik Bundestagis.»

Dokument oli lisatud e-kirjale, mille oli saatnud endine mereväe vastuluureohvitser ja Vene parlamendi ülemkoja endine liige Pjotr Premjak. Mees kinnitas ZDFi reporterile, et kirjutas selle kirja, kuid väitis, et lisatud strateegiadokument pole tema kätetöö.

E-kirja adressaadiks oli Vene presidendi Vladimir Putini meeskonna kõrge ametnik Sergei Sokolov.

Pole teada, mida Kreml hakkas peale kirjas antud soovitustega ning puuduvad tõendid, et Venemaa oleks pakkunud Frohnmaieri kampaaniale rahalist tuge.

Samas on BBC käsutuses dokument 2017. aasta aprillist, kust jääb mulje, et Frohnmaieri kampaania nimel on palutud abi. See on koostatud vigases inglise keeles ja pealkirjaks on «Frohnmaieri valimiskampaania / tegevusplaan (mustand)».

«Me vajaks hädasti valmiskampaaniaks pisut tuge,» seisab kirjas. «Lisaks materiaalsele abile oleks meil vaja ka meediatoetust […] igat sorti intervjuud, kajastused ja võimalused olla pildil Vene meedias on meile abiks.»

Dokumendi kohaselt lubas Frohnmaier keskenduda oma kampaanias muuhulgas headele suhetele Venemaaga, eriti mis puudutab sanktsioone ja Euroopa Liidu sekkumist Venemaa sisepoliitikasse.

Ühtlasi lubati, et valituks osutumise korral hakkaks Frohnmaier kohe tegustema välispoliitika valdkonnas.

Nimetab materjale võltistuteks

Saksa parlamendisaadik ise kinnitas BBC-le, et ta ei tea Venemaalt pärit dokumendist midagi, ega ka dokumendist, mis tundub olevat kirjutatud tema kampaaniameeskonna poolt. «Ma arvan, et see on võltsdokument,» lausus ta.