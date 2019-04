Galerii ja video: Zelenskõi ja Porošenko käisid alko- ja narkotesti tegemas

Analüüside tegemist nõudis Zelenskõi üleeile õhtul tehtud videopöördumises, kus ütles, et kandidaadid peavad rahvale näitama, et nende hulgas ei ole joodikuid ega narkomaane. Lisaks esitas ta väitluseks hulga muid eeltingimusi, sh selle toimumise staadionil.

Porošenko võttis väljakutse vastu, teatades, et ootab Zelenskõid täna kell 9 analüüse andma staadioni meditsiinipunkti, kuid Zelenskõi staabis ei äratanud see paik usaladust ja nad eelistasid analüüse anda Andri Paltševski erakliinikus. Paltševski kuulub teadaolevalt Zelenskõi sõpruskonda.

Jarõi märkis, et juukse ja juuksejuure analüüs võtab rohkem aega. «Esialgsetel andmetel võtab see protseduur kuni kaks nädalat. Kuid me rakendame pingutusi, et seda kiirendada,» ütles ta.