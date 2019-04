EKA haakristidest: igaühel on võimalik need kasvõi kohe ümber kujundada

Veidi hiljem saatis Eesti Kunstiakadeemia välja ka pressiteate, kus selgitatakse, et betoonist pildiraamid «Paatina,» kuhu haakristid soditi, on kõikide jaoks vabaks kunstiväljenduseks ning sealsed taiesed tekivad ilma tsensuurita.

«EKA on osa avalikust ruumist ning kõik see, mis toimub avalikkuses ja poliitmaastikul jõuab ka siia,» seisab teates.

«EKA seisab vaba kunsti eest ning usub võrdsetesse õigustesse. Kunst on läbi aegade kajastanud ka seda, mis toimub poliitikas ning on ühiskonna peegelduseks,» ütles ta.

Betoonist pildiraamid «Paatina» on akadeemia esindajate sõnul endiselt vabad väljenduseks kõigile. «Igaühel on võimalik, kasvõi kohe need visuaalselt ümber kujundada,» on pressiteates kirjas.