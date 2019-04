Briti valitsus palus ELil lükata Brexit edasi 30. juunini

"Ühendkuningriik teeb ettepaneku, et (pikendus) lõppeks 2019. aasta 30. juunil. Kui pooled suudavad (leppe) ratifitseerida enne seda kuupäeva, siis teeb valitsus ettepaneku, et see periood lõpetataks varem," ütles May kirjas Euroopa Ülemkogu juhile Donald Tuskile.

Downing Street avaldas May kirja pisut pärast seda, kui kõrge EL-i ametnik ütles uudisteagentuurile AFP, et Tusk teeb ettepaneku pikendada Brexiti kuupäeva kuni 12 kuud.

Brexiti algne tähtaeg oli 29. märts, kuid see lükati EL-i liidrite nõusolekul 12. aprillile, sest Briti parlament keeldus kolmel korral kiitmast heaks Brexiti lepet, milles ÜK ja EL on kokku leppinud.

May kirjutas Tuskile, et tahab tagada, et ÜK lahkub blokist korrapärasel moel koos leppega, mis aitaks lahti harutada 46 aasta jooksul tekkinud keerulised poliitilised, julgeolekualased, diplomaatilised ja majanduslikud sidemed.

"(Briti) valitsuse poliitika on olnud ja on ka praegu Euroopa Liidust lahkumine korrapärasel moel ja ilma tarbetu viivituseta," kirjutas May.