Joe Bidenit kummitavad süüdistused naiste ebasobivas puudutamises

Esimesena tuli avalikkuse ette Nevada osariigi parlamenti kuulunud Lucy Flores, kes kirjutas läinud reedel New York Magazine’is avaldatud artiklis, kuidas ta ootas 2014. aastal Las Vegases valimisürituse ajal lavale minekut ning temaga koos oli Biden.

«Ma tundsin kahte kätt oma õlgadel. Ma kivistusin. Miks puudutab Ameerika Ühendriikide asepresident mind?» meenutas Flores. «Ta jätkas sellega, et andis mu kuklale korraliku musi.»

Florese sõnul tekitas Bideni käitumine temas ebamugavust, vastikust ja segadust. «Isegi kui see polnud vägivaldne või seksuaalne tegu, oli see alandav ja lugupidamatu,» lisas ta.

Nevada demokraadi kirjeldus Bideni kalduvusest kippuda naistele liiga lähedale ei jäänud aga viimaseks.

Nädala hakul rääkis endine Kongressi abi Amy Lappos ajalehele The Hartford Courant ühel 2009. aasta tuluüritusel toimunust. «See polnud seksuaalne, aga ta haaras mu peast kinni,» meenutas ta. «Ta pani oma käe mu kaela ümber ja tõmbas mu ligi, et hõõruda ninasid kokku. Kui ta tõmbas mu ligi, arvasin ma, et ta suudleb mind suule.»

Varsti järgnes veel kaks sarnast lugu. The New York Times kirjutas, kuidas kolm aastat tagasi kohtus toona 19-aastane Caitlyn Caruso Bideniga Nevada Ülikoolis toimunud üritusel, kus räägiti seksuaalvägivallast. Ise seksuaalrünnaku üle elanud Caruso istus Bideni kõrval, kui poliitik asetas oma käe naise reiele ja Caruso sõnul kallistas teda pikemalt kui tundus sobilik.

Ajaleht avaldas ka kirjaniku D. J. Hilli meenutuse Bideniga kokkupuutest ühel tuluüritusel 2012. aastal Minneapolises.

«Kui tema ja ta abikaasa Robert astusid asepresidendi juurde, et temaga koos pilti teha, pani ta (Biden – toim) oma käe naise õlale ja asus seda tasapisi langetama mööda tema selga allapoole, mis tekitas äärmist ebamugavust,» kirjeldas ajaleht.

Lisaks rääkisid üleeile The Washington Postile oma kogemusest Bideniga veel kolm naist.

2013. aastal Valges Majas praktikandina töötanud Vail Kohnert-Yount meenutas, kuidas asepresident oli surunud oma otsmiku tema oma vastu ja nimetanud naist ilusaks tüdrukuks.

2016. aasta Oscarite tseremoonia ajal laval käinud seksuaalrünnaku ohvrite gruppi kuulunud Sofie Karasek koges samasugust käitumist ning see on jäädvustatud ka fotodele. Naise sõnul oli see ebamugav ja kummaline, mis siis et ta hindas samal ajal ka Bideni toetust.

2008. aastal demokraatide kampaaniameeskonnas töötanud Ally Coll aga rääkis, kuidas Biden olla kaisutanud teda ebamugavalt kaua ning pigistanud teda õlgadest.

Mitmed naised on samas Bideni kaitseks välja astunud, nende seas ka endise kaitseministri Ash Carteri naine Stephanie Carter, kes on meedias ringleval fotol, kus Bideni käed puhkavad tema õlul.

Meedias nüüdse skandaali ajal laialt jagatud foto 2015. aastast, kus esiplaanil on USA toonane kaitseminister Ash Carter ametisse vannutamise tseremoonial, taamal tema abikaasa Stephanie ja asepresident Joe Biden. FOTO: Saul Loeb / AFP / Scanpix

Stephanie Carter toonitas, et Biden on tema lähedane sõber ning fotol pole kujutatud midagi ebasobivat, asepresident lihtsalt oli toetav.

Ka demokraadist Delaware’i osariigi senaator Chris Coons tõrjus väiteid, et tema teismeline tütar tundis end ebamugavalt, kui Biden suudles tüdruku otsaesist 2015. aastal ametisse vannutamise tseremoonial. Coonsi sõnul oli Biden tema lastele kui vanaisa.

Juba enne viimase kolme naise avaldusi salvestas Biden ise video, kus lubas muuta oma käitumist ning jälgida edaspidi hoolsamalt, et austab inimeste isiklikku ruumi. Poliitiku sõnul on ta alati kallistanud nii mehi kui naisi ning haaranud neil õlgadest kinni, et väljendada nii isiklikku sidet, kuid lisas, et ta mõistab, et käitumisreeglid ühiskonnas on aja jooksul muutunud.

«Ma pole kunagi pidanud poliitikat külmaks ja steriilseks. Ma olen alati mõelnud sellest, kui inimestega ühenduse otsimisest. Nagu öeldud, ma surun kätt, panen käsi õlgadele, kallistan, julgustan ning nüüd keerleb kõik koos pildi tegemise ümber. Sotsiaalsed normid on hakanud muutuma, need on nihkunud ja isikliku ruumi kaitsmise piirid on uuesti paika asetatud. Ja ma mõistan seda,» rääkis Biden videos.

Endise asepresidendi meeskond valmistab praegu ette tema presidendiks kandideerimisest teatamist ning Biden viitas videos ka sellel, öeldes, et lähikuudel võib kuulda teda rääkimas paljudel eri teemadel.