AJA PEEGEL. Hutu emad tapsid tutsi sülelapsi, mehed oma naisi, naabrid üksteist

Rwanda põgenikust tüdruk juulis 1994 massihaua juures, kuhu on pandud tuhandeid surnukehi. Selleks ajaks oli 800 000 elu nõudnud genotsiid lõppenud.

«Jäsemed paistavad välja madalatest haudadest kiriku juures nõlvakul. Pealuu ja selgroog lebavad maapinnal – ilmselt on koerad need hauast välja tirinud ning puhtaks lakkunud. Inimsäilmete vahel on laiali purustatud kirikuikoonid, mida kasutati tulutult enesekaitseks püsside ja nugade vastu.»