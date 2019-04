Simson: koalitsioonileppega saab Keskerakond Euroopa Komisjoni voliniku koha

See, et Euroopa Komisjoni voliniku koht kuulub Keskerakonnale ehk peaministrierakonnale, on Simsoni sõnul üks kokkuleppe osa ja nii on see ka varem olnud.

«Erinev on see, et eelmistel kordadel läks Reformierakonnal voliniku koht uut rakendust otsivale endisele peaministrile. Meil õnneks on aga peaminister rakendatud,» rääkis Simson Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Simson ütles, et voliniku kohta saab hakata jagama siis, kui kolme erakonna laupäeval kogunevad volikogud kiidavad koalitsioonileppe heaks. «On natuke narr jagada kohti enne, kui on teada, et kokkulepped päriselt peavad ja eesmärgid on ühiselt vastu võetavad ja ühiselt sõnastatud,» lisas ta.

Kõigis suuremates vaidlustes on Keskerakond, EKRE ja Isamaa Simsoni sõnul saavutanud kompromissi. Simson ütles, et kokku on lepitud ka ministrite jaotus kolme valitsust moodustava erakonna vahel.

Simson ütles, et ratsionaalsetest kaalutlustest tulenevalt jätkab valitsus tõenäoliselt peaministri ja 14 ministriga.

«Ma töötasin ministeeriumis, kus on kaks ministrit. Kui me Urve Paloga koos tööd alustasime, siis saime hea tööjaotuse. Kui poleks olnud minu kõrval teist ministrit, siis oleks näiteks Eesti Euroopa Liidu eesistumine selgelt üle jõu käiv olnud,» rääkis Simoson. «Ma arvan, et ratsionaalsetest kaalutlustest tulenevalt, ja et tööd pole vähemaks jäänud, siis jätkab peaminister koos 14 ministriga,» sõnas ta.