ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus üles pealetungi lõpetamisele Liibüas

"Julgeolekunõukogu liikmed on äärmiselt mures Tripoli lähedal aset leidva sõjategevusega seoses, mis seab ohtu riigi stabiilsuse ja ÜRO rahuvahendamise kestva poliitilise lahenduse leidmiseks," ütles Saksamaa ÜRO saadik Christoph Heusgen.

Sõjategevuse lõpetamise üleskutse sai ÜRO Julgeolekunõukogus üksmeelse toetuse. Ühines ka Venemaa, kes on varem saatnud eriüksuslasi Liibüa ja Egiptuse piirialale ja nende viibimist seal on tõlgendatud Haftari toetamisena.

Haftari väed teatasid kolmapäeval, et on jõudnud lõpule ettevalmistustega riigi lääneosa "puhastamiseks terroristidest ja palgasõduritest". Tripolis asuvat ühtsusvalitsust toetavad relvarühmitused Liibüa lääneosas Misratas tõotasid Haftari vägede pealetungi takistada.

"Ma lahkun Liibüast raske südamega ja olen sügavalt mures. Ma loodan jätkuvalt, et verise vastasseisu vältimine Tripolis ja selle ümbruses on võimalik," ütles ta Twitteris.

Liibüa on pärast kauaaegse diktaatori Muammar Gaddafi kukutamise ja tapmisega lõppenud NATO toetatud ülestõusu lõhenenud kahe rivaalitseva valitsuse ja parlamendi vahel ning suur osa riigist on erinevate relvarühmituste kontrolli all.