Euroopa parempopulistid alustavad europarlamendi valimiste kampaaniat

Parempopulistide suurimad lootused on seotud Marine Le Peni juhitava Prantsuse Rahvusliidu (NR) ja Itaalia asepeaministri Matteo Salvini marurahvusliku Põhjaliigaga.

Nende kõrval on tähtsat rolli etendamas parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis on muutunud peamiseks opositsioonijõuks Saksa kantsleri valitsuse Angela Merkeli valitsusele.

Esmaspäeval võõrustab Salvini Milanos Euroopa parempopulistlikke erakondi, et panna vundament tulevasele paremäärmuslikule fraktsioonile europarlamendis.

Seni on jõupingutusi selle loomiseks saatnud vaid piiratud edu, osaliselt sellepärast, et erakondade rahvuslik fookus läheb vastuollu mitmerahvuselise lähenemisega.