ÜRO: Liibüa vaenupoolte kohtumine peetakse sõjategevuse kiuste

"Me oleme otsusekindlad" kõneluste korraldamises kavakohaselt, "kui tähtsad asjaolud meid ei väära", lausus ÜRO erisaadik Ghassan Salamé Tripolis pressikonverentsil.

Liibüa olukorra siseriiklikke ja rahvusvahelisi võtmetoimijaid koondava konverentsi eesmärk on koostada teekaart parlamendi- ja presidendivalimiste läbiviimiseks Põhja-Aafrika riigis.

Liibüa rivaalitsevad liidrid leppisid eelmisel aastal Pariisis kokku valimiste korraldamises enne aasta lõppu, kuid need jäid omavahelise võimuvõitluse tõttu pidamata.

"Me tahame kinnitada liibüalastele, et jääme liibüa rahva kõrvale, et muuta poliitiline protsess edukaks ilma olukorra eskaleerimiseta," lausus Salamé laupäeval.