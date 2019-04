Netanyahu ei evakueeri USA tulevase rahukava alusel ühtegi asunikku

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on enda sõnul öelnud USA presidendile Donald Trumpile, et juudiriik ei kavatse tulevase rahuplaani alusel evakueerida ühtegi asunikku.

«Ma ütlesin, et ei tohiks tulla isegi ühe asunduse eemaldamist» okupeeritud Läänekaldalt, lausus Netanyahu Iisraeli telekanalile Channel 13 reedel eetrisse läinud usutluses.

Vastuseks küsimusele, kas ta on Ühendriikide rahukava üksikasjadega kursis, sõnas Netanyahu, et teab, «mida see peaks sisaldama».