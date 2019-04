Poola opositsioon hoiatas riigi EL-ist väljaviimise eest

Poola opositsioonierakondade liit alustas laupäeval oma Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniat sõnumiga, et valitsev Seadus ja Õiglus (PiS) võib riigi Euroopa Liidust välja viia.

Poola suhted EL-iga on olnud pingelised alates rahvuskonservatiivse PiS-i võimuletulekust 2015. aasta novembris eelkõige Poola valitsuse kohtureformide tõttu, mis ohustavad Brüsseli hinnangul kohtusüsteemi sõltumatust, õigusriiki ja viimaks ka demokraatiat.

Varssavi on viimasel ajal loobunud mõnedest reformide vastuolulisimatest tahkudest, kuid opositsioon on endiselt mures, et PiS-i valitsuse kokkupõrge Brüsseliga võib sillutada tee «Polexitini».