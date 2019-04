Tõnis Saarts: tehnilisem poliitika pool on see, mis on Keskerakonna võit

Tõnis Saartsi arvates on koalitsioonilepe enne kõike Isamaa ja Keskerakonna nägu. «Aeg-ajalt kui seda lugeda, siis lõimub sisse ka EKRE radikaalsem roon,» rääkis Saarts «Aktuaalsele kaamerale». Ta ütles, et Isamaad on seal päris palju, kuid Keskerakonnalt ei ole näha leppes suuri lubadusi. «Isegi mitte pensionite tõusu,» sõnas Saarts ja lisas, et koalitsioonileppes on rohkem näha endise koalitsiooni poliitika jätku. «Tehnilisem poliitika pool on see, mis on Keskerakonna võit.»

«See koalitsioonileping on oluliselt lühem, kui harilikult Eestis on tehtud,» rääkis politoloog, seletades, et see on üldsõnalisem ning talle tundub, et see on meelega lahtiseks jäetud, kuna tegelikult kolmest erakonnast ei tea, milliseks koalitsioon ja milline on see täpne poliitika suund.

Saarts kommenteeris ministrikohti, kus ta mainis, et seal on segu väga kogenud poliitikutest. Ta rääkis, et valitsusele tulevad noorpoliitikud kasuks, sest nad pakuvad uusi ja säravaid ideid. «EKRE on kolm uut nime toonud valitsusse. Mina näen strateegilist käiku, kuna EKRE-le on etteheidetud, et pink on lühike ja kuidas siis veel, seda pinki pikendada, kui valitsuses olles, tuua areenile uusi nägusid,» ütles Saarts.

Tema arvates, on koalitsioon kõikidele osapooltele kujunenud teatud riskidega. «EKRE, uue valitsuspartnerina, on tundmatu,» sõnas Saarts ja lisas, et ta ei oska arvata, kuidas EKRE koalitsioonis käituma hakkab. «Kas nad hakkavad korjama stiilipunkte oma radikaalsete väljaütlemistega,» ütles politoloog ning lisas, et nende käitumine on üks võtmekoht koalitsiooni käekäigus.