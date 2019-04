Venezuelas avaldati taas meelt Maduro poolt ja vastu

USA esitas neljapäeval taotluse ÜRO Julgeolekunõukogu istungi korraldamiseks seoses Venezuela halveneva humanitaarkriisiga. ÜRO siseraportist selgus, et Venezuelas vajab humanitaarabi seitse miljonit inimest ehk umbes 24 protsenti Lõuna-Ameerika riigi elanikkonnast.

Riigis kannatab alatoitluse all 3,7 miljonit inimest, mida on kolm korda rohkem kui aastatel 2010-2012, nähtus raportist. Vähemalt 22 protsenti alla viieaastastest lastest kannatab kroonilise alatoitumuse käes.

"Kõik variandid on endiselt laual. Ja Madurole oleks parem mitte USA otsusekindlust testida," hoiatas Pence.

Sanktsioonid puudutavad ühtlasi Kuubat, mida USA on kritiseerinud Maduro režiimi toetamise eest.

Venezuela peamised liitlased on ka Venemaa ja Hiina. Mõlemad on laenanud selle naftarikkale riigile miljardeid dollareid, et toetada president Maduro valitsust.