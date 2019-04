Iraani liider kutsus Iraaki üles USA vägede väljasaatmisele

Ajatolla edastas üleskutse riigis visiidil viibivale Iraagi peaministrile Adel Abdul-Mahdile, kellele see oli esimene ametlik visiit Iraani.

Khamenei sõnul peaks Iraagi valitsus astuma samme, et USA väed võimalikult kiiresti riigist lahkuksid, sest mida kauem need seal viibivad, seda raskem on neist lahti saada.