Maastikupõlengu tagajärjel hukkus Võrumaal vanem naisterahvas

Eilse päeva jooksul said päästjad hulgaliselt väljakutseid metsa- ja maastikupõlengutele ja lõkete juurde, kus ei olnud täidetud tuleohutusnõuded. Päästeamet juhib tähelepanu, et lõket tehes, grillides või suitsetades tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest ka väike eksimus looduses lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Samuti tuletame meelde, et kulupõletamine on aastaringselt keelatud.