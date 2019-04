Türgi taunis Netanyahu «vastutustundetut» avaldust asunduste kohta

«Läänekallas on Palestiina territoorium, mille Iisrael on rahvusvahelist õigust rikkudes okupeerinud,» kirjutas Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu Twitteris. «Peaminister Netanyahu vastutustundetu avaldus, mille eesmärk on valimistel hääli võita, ei muuda seda fakti.»