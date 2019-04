Kaljulaid otsib New Yorgis Araabia ja Aafrika riikide toetust kandideerimiseks ÜRO julgeolekunõukogusse

President Kersti Kaljulaid on pühapäeval ja esmaspäeval töövisiidil New Yorgis, kus avab ÜRO peahoones Louis Kahni näituse, kõneleb Arvo Pärdi keskuse toetusüritusel ning kohtub Araabia riikide ja prantsuskeelsete Aafrika riikide esindajatega, et arutada Eesti kandideerimist ÜRO julgeolekunõukogusse.