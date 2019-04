Martin Helme: võim tähendab raha ja lnimeste liigutamise võimalust ja me kavatseme seda kasutada

«See ei ole peenhäälestuse valitsus, see on suurte ambitsioonidega valitsus ja ega vähemaga me sinna valitsusse minna ei tahtnud ka,» kommenteeris Martin Helme Keskerakonna, EKRE ja Isamaa loodavat võimuliitu. Ta tõi kolme erakonna võimalikust koalitsioonileppest välja kaks tema hinnangul kõige olulisemat saavutust, üks neist puudutab immigratsiooni alal sõlmitud kokkuleppeid ning teisena märkis ta ära üksmeelele jõudmise rahvaalgatuse kehtestamises.

«Praktiliselt kõik, mis me tahtsime immigratsioonis, me saime. Me saime piirivalve taastamise, me saime tagasirände agentuuri, me saime illegaalse immigratsiooni vastase võitluse tõhustamise, me saime sisserände kvoodi erandite ülevaatamise, me saime selle kinnituse, et immigratsioon on ja jääb Eesti suveräänse kontolli alla, mingeid kvoote ei ole ega tule. Kõik need asjad on meil olemas. Saime kokkuleppe, et me hakkame väga intensiivselt tegelema renditööjõu piiramisega, mis toob meile aastas sisse 20 000 kuni 30 000 ukrainlast ja mis on tekitanud juba praegu meile nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid-rahvuslikke probleeme.»

Rahvaalgatuse seadustamise kohta ütles Martin Helme: «Me saame aru, et see on pikk protsess, see läheb läbi kahe riigikogu koosseisu, meil ei ole neid hääli, et teha põhiseaduse muudatust kuidagi kiiremini. Peame 51 häälega hakkama saama ja see tähendab kahes koosseisus, aga see muudab põhimõtteliselt Eesti demokraatia paradigmat.»

Mart Helme ütles, et tema paneks rahvaalgatuse seadustamise kokkuleppe tähtsuselt isegi esimesele kohale. «Jah, see on pikema vinnaga protsess, aga see on asi, mis muudab Eesti poliitilist süsteemi. See on asi, mis ometi hakkab ellu viima Eesti vabariigi põhiseadust, mis ütleb, et kõrgema võimu kandja on rahvas.»

Lisaks räägiti saates justiitsreformist, tee-ehitusest, eestikeelsele haridusele üleminekust ning aktsiisidest. Martin Helme, tulevane rahandusminister ütles, et aktsiiside teemal vaieldi koalitsiooniläbirääkimistel palju. «Kui Läti piirikaubanduse välja suretame ja kas või osaliselt Soome piirikaubanduse uuesti ellu äratame, siis see tähendab arvestatavat laekumiste suurenemist riigieelarvesse,» sõnas Martin Helme.

Mart Helme jätkas: «Meil käisid koalitsiooniläbirääkimistel rahandusministeeriumi esindajad, kes raiusid nagu rauda, et kui alandame aktsiise, siis riigieelarve laekumised järsult vähenevad. Ja nüüd tuli uudis, et täiesti üllatuslikult on aktsiisilaekumised järsult langenud. Ehk teiste sõnadega piirikaubandus on veelgi intensiivistunud, täpselt nii muide, nagu ütles konjunktuuriinstituut, kes erinevalt rahandusministeeriumist on oma prognoosidega pannud täppi.»