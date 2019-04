Valge Maja kantselei juhi sõnul demokraadid Trumpi maksuandmeid ei saa

Mulvaney sõnul on seaduses erandeid, mis lubavad kongresmenidel üksikisiku maksudeklaratsioone üle vaadata, aga «poliitiline atentaat pole üks neist».

Mulvaney üritas jätta muljet, nagu presidendi maksuasjad oleksid vana uudis. Tema hinnangul «menetleti seda juba valimistel» ning lisas, et ameeriklased «valisid ta ametisse sellest hoolimata».

Trumpi sõnul ei avalda ta seda infot põhjusel, et tema maksuasju auditeeritakse. Ta kordas seda reedel USA-Mehhiko piiri külastades.

«Olen auditi all. Kui oled auditi all, siis sa ei tee seda,» lausus Trump avaldamise kohta.

Maksuameti ametnike sõnul saavad maksumaksjad auditi ajal oma maksudeklaratsioone avaldada piiranguteta. Trump väitis pärast ametissesaamist 2018. aasta novembris, et tema maksuasjad on nii keerulised, et inimesed ei mõista nende sisu.