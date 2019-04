Liibüas käib lahing pealinna nimel

ÜRO toetatava ühtsusvalitsuse pressiesindaja kolonel Mohamed Gnounou ütles, et valitsusväed on korraldanud vastupealetungi nimega Raevuvulkaan, mille eesmärk on puhastada kõik Liibüa linnad Haftarile lojaalsetest üksustest. Kõrgendatud valmisolekusse on viidud ka Tripolis asuvad ÜRO üksused, kirjutab AFP.