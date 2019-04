Kiik: EKRE retoorika hakkab järk-järgult muutuma

Margus Saar küsis Tanel Kiigelt, kas Keskerakonna valijad said Jüri Ratasest valesti aru, kui nad said temast aru nii, et Keskerakond EKREga koostööd tegema ei hakka, mille peale Kiik vastas, et Keskerakonnale ei sobi sellised väärtused või põhimõtted, mis puudutavad mõne rahvusgrupi või soo alusel kellegi diskrimineerimist või alavääristamist ning ühtegi sellist põhimõtet koalitsioonilepingus ka ei ole.

«Inimeste natuur on teistsugune, inimeste võib-olla isiklikud väljendused on teised, aga väga põhimõtteline vahe on ka see, mis on ühe inimese või ka erakonna isiklik seisukoht ja teine asi, mis on valitsuse seisukoht ja valitsusliikmetena, koalitsiooni osapooltena tuleb alati lähtuda sellest, mis on kokku lepitud kolme partneri vahel, mis on koalitsioonilepingus ja see tähendab ka seda, et need väärtused ja põhimõtted, mida esindatakse ühiskonnas, peavad olema kõigile kolmele partnerile sobivad,» selgitas Kiik.