Urmas Jaaganti analüüs: Eestile terendab uustulnukate valitsus

Keskerakond võttis portfellidega enda kätte mitu endale olulist valdkonda, käest ei anta majandus- ega haridusministeeriumi. Esimeses on mitu töös olevat projekti, näiteks tasuta ühistransport, teises on jällegi vaja tagada, et teatud muudatusi käima ei lükataks, näiteks kiiret üleminekut täielikult eestikeelsele haridusele. Ministrikohtadele on peaminister Jüri Ratas usaldanud inimesed, kellest on teada, mida oodata