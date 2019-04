Afganistani väed võitlevad lääneprovintsis talibitega viiendat päeva

Kaitseministeeriumi pressiesindaja kolonel Qais Mangal ütles esmaspäeval, et viimase 48 tunni jooksul on sõjategevuses mässulistega surma saanud vähemalt 12 julgeolekujõudude liiget, millega tõuseb viie päeva jooksul langenute üldarv 40-ni. Veel kümned sõjaväelased on saanud vigastada.