Kaart: millistes riikides on homoseksuaalsus surmanuhtlusega karistatav?

Rahvusvahelise seksuaalvähemuste õigusi jälgiva ühenduse International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Associationi (ILGA) andmetel on lisaks Bruneile ÜROs veel kuus riiki, kus homoseksuaalsus on surmaga karistatav.

70 ÜRO liikmesriigis on samasooliste suhted kriminaliseeritud. Neist riikidest 26s on karistuseks võimalik määrata kümne aasta pikkune kuni eluaegne vanglakaristus.

Kollasega on märgitud kaardil riigid, kus geisuhted on kriminaliseeritud, beežiga tähistatud riikides nähakse geisuhte eest ette kuni kaheksa aasta pikkust vabadusekaotust, punasega on märgitud riigid, kus samasoolise suhete eest ootab kuni eluaegne vangistus ning tumepunasega on toodud riigid, kus homoseksuaalsus on surmanuhtlusega karistatav. Nüüd on lisandunud sinna nimekirja ka Brunei.