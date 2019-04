President väisab enne Moskvasse minekut Portugali

«Eestit ja Portugali seovad ühised väärtused – me oleme partnerid Euroopa Liidus ja liitlased NATOs. Kahe riigi koostöö julgeolekuvaldkonnas on pikaajaline, Portugali hävitajad on korduvalt valvanud meie õhuruumi ning teeme koostööd ka küberjulgeoleku vallas,» selgitas presidendi välisnõunik Lauri Kuusing.