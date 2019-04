Berliin: Merkel võõrustab homme Mayd

Seibert märkis, et lõpliku otsuse algselt 29. märtsil aset leidma pidanud Brexiti teistkordse edasilükkamise osas teevad 27 EL-i liikmesriigi juhid ühiselt.

Samas on tema sõnul alati olemas head põhjused omavahel rääkimiseks sellises keerulises ja nii Suurbritannias kui ka EL27-s emotsionaalselt laetud olukorras enne esimest tähtaega.

Prantsusmaa on püüdnud suurendada enne tippkohtumist survet May´le. Prantsuse president Emmanuel Macron on öelnud, et EL-i liidrid ei kiida Briti peaministri taotlust Brexit teist korda edasi lükata automaatselt heaks.