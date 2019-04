Lääne-Virumaal avastati viimaste aastate suurim kanepikasvatus

«Mehed kasvatasid kanepit Lääne-Virumaal maapiirkonnas ühe vanas tööstushoones, mille kelder oli spetsiaalselt ümber ehitatud,» sõnas Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov ning lisas, et keldris olid valgus- ja soojussedmed. «Läbiotsimisel võtsid politseinikud ära ligi pooltuhat erinevas kasvufaasis kanepitaime,» sõnas Kabanov.

Kabanov lisas, et antud asja uurimises tehti koostööd maksu- ja tolliameti uurimisosakonnaga. «Uurimine on tegelikult veel alles algusjärgus ning mitmed asjaolud vajavad täpsustamist. Praeguses uurimisfaasis ei saa me kinnitada, kas ainet müüdi Eesti turul või mujal,» selgitas Kabanov.